Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:53

Общество

Изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ не будет в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет. Об сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Изменений в процедуре в 2026 году серьезных у нас не предвидится <...>. То есть по сравнению с прошлым годом у нас серьезных, кардинальных изменений нет. Кроме, я бы сказал, одного, что ныне, с этого года, экзамены будут начинаться с 1 июня", – передает РИА Новости слова Музаева.

Он отметил, что в 2026-м профильную математику на ЕГЭ намерены сдавать 34 тысячи школьников, что на 10,3% больше показателей прошлого года. Кроме того, ЕГЭ пройдет в иностранных образовательных организациях. На сдачу экзамена уже записались более 2,4 тысячи человек, добавил Музаев.

Всего в 2026-м более 747 тысяч человек планируют сдать ЕГЭ. Экзамены проведут во всех регионах России и 54 странах за рубежом. Для этого будет организовано около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.

Ранее сообщалось, что школьники из Белгородской, Брянской и Курской областей могут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Они могут либо сдать выпускной экзамен, либо просто получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Решение принято на фоне неспокойной ситуации в приграничье.

В Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ более чем по 40 программам

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика