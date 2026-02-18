Изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ не будет в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет. Об сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Изменений в процедуре в 2026 году серьезных у нас не предвидится <...>. То есть по сравнению с прошлым годом у нас серьезных, кардинальных изменений нет. Кроме, я бы сказал, одного, что ныне, с этого года, экзамены будут начинаться с 1 июня", – передает РИА Новости слова Музаева.

Он отметил, что в 2026-м профильную математику на ЕГЭ намерены сдавать 34 тысячи школьников, что на 10,3% больше показателей прошлого года. Кроме того, ЕГЭ пройдет в иностранных образовательных организациях. На сдачу экзамена уже записались более 2,4 тысячи человек, добавил Музаев.

Всего в 2026-м более 747 тысяч человек планируют сдать ЕГЭ. Экзамены проведут во всех регионах России и 54 странах за рубежом. Для этого будет организовано около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.

Ранее сообщалось, что школьники из Белгородской, Брянской и Курской областей могут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Они могут либо сдать выпускной экзамен, либо просто получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Решение принято на фоне неспокойной ситуации в приграничье.