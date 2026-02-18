Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях", – написал он.

Мэр отметил, что сотрудники центров могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Кроме того, они принимают заявления для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, а также информируют о доступной помощи.

Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы". С собой необходимо взять паспорт и документ, который подтверждает факт участия в СВО, если такой имеется. Близким нужно иметь при себе документ, подтверждающий родство.

Градоначальник добавил, что все доступные услуги есть в Едином центре поддержки, который работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Узнать больше можно на сайте и по номеру телефона 8 (495) 870-55-45.

Ранее Собянин рассказал, что Москва поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации для улучшения качества жизни участников СВО. Большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям возможность вести активный образ жизни. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

