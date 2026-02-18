Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 12:57

Мэр Москвы

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях", – написал он.

Мэр отметил, что сотрудники центров могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Кроме того, они принимают заявления для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, а также информируют о доступной помощи.

Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы". С собой необходимо взять паспорт и документ, который подтверждает факт участия в СВО, если такой имеется. Близким нужно иметь при себе документ, подтверждающий родство.

Градоначальник добавил, что все доступные услуги есть в Едином центре поддержки, который работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Узнать больше можно на сайте и по номеру телефона 8 (495) 870-55-45.

Ранее Собянин рассказал, что Москва поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации для улучшения качества жизни участников СВО. Большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям возможность вести активный образ жизни. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика