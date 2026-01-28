Собянин рассказал о разработках для улучшения качества жизни участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации для улучшения качества жизни участников СВО. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям возможность вести активный образ жизни. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

В числе последних достижений – биорезорбируемые имплантаты с инновационным химическим составом.

"Они надежно фиксируют переломы костей на период срастания, а затем полностью растворяются в организме пациента, не требуя повторной операции. Имплант помогает при сложных травмах и реконструктивных операциях", – сказал Собянин.

Другая разработка – умная модульная клавиатура AlterType для людей с ограниченной подвижностью рук, которая адаптируется под индивидуальные особенности пользователя. Она позволяет собрать персональную конфигурацию из совместимых модулей, заменяя или дополняя обычные клавиатуру и мышь.

Также имеются инженерные системы и экзоскелеты для восстановления подвижности с внедренной электростимуляцией и электромиографией. Например, компания "Рехаб Технологии" предлагает социально-бытовой экзоскелет, не имеющий аналогов в мире. В свою очередь, адаптивная одежда резидента ОЭЗ "Технополис Москва" "Ортомода" была разработана с врачами-реабилитологами и эрготерапевтами.

"Все эти разработки уже применяются на практике и помогают в том числе участникам СВО быстрее восстановиться и жить полной жизнью", – заключил мэр.

Вместе с тем в столице на базе госпиталя ветеранов войны организована специализированная поликлиника для ветеранов СВО. Им помогают найти хорошую работу, наладить быт, получить необходимое лечение, реабилитацию. Кроме того, в городе функционирует уникальный центр, специализирующийся на протезировании для бойцов и ветеранов СВО.