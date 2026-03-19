19 марта, 19:40

Транспорт

Москвичам напомнили о перекрытии ряда улиц вечером 19 и утром 20 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам напомнили, что некоторые улицы в центре, на западе и северо-востоке столицы будут временно перекрыты в связи с проведением ряда мероприятий вечером 19 и утром 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, в период с 23:00 19-го числа до 11:00 20-го числа нельзя будет проехать по улице Дурова.

С 00:01 до 11:00 20 марта движение будет закрыто на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

В этот же день с 00:01 до 12:00 движения не будет на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область, центр и на улице Минской. В период с 04:00 до 11:00 проезд закроют от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпуса 2, по улице Хачатуряна, а также на улице Каргопольской. С 05:00 до 08:00 нельзя будет проехать от дома 12, корпуса 2, по улице Хачатуряна до Отрадной улицы.

Также в указанные часы на этих улицах нельзя будет парковаться. Автомобилистов призвали строить маршрут заранее.

Ограничения распространятся и на трамваи. С 23:00 19 марта до 11:00 20 марта они не будут ходить от Каланчевской улицы до станции метро "Новослободская".

В это время трамваи № 7 поедут от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, а № 50 – от ДК "Компрессор" до той же улицы.

