Биолог Марьинский рассказал, появятся ли гигантские клещи Хиаломма в Москве

Нашествие гигантских клещей рода Хиаломма зафиксировано в России, рассказали эксперты. Чем они опасны и смогут ли добраться до столичного региона, разбиралась Москва 24.
Агрессивные кровопийцы?
Клещи рода Хиаломма стали появляться в южных регионах России, пик их активности придется на весенне-летний сезон, сообщает aif.ru со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.
По словам эксперта, данные представители членистоногих являются настоящими охотниками.
Сафонов также отметил, что вид Хиаломма отличается своей выносливостью: особи могут переносить сильную жару и длительный голод. Однако главная опасность этих членистоногих в том, что они устойчивы к средствам защиты.
Специалист пояснил, что при укусе, помимо энцефалита и боррелиоза, такие клещи могут перенести конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Она является вирусным заболеванием с высокой летальностью.
"Первые симптомы похожи на грипп: жар, ломота, головная боль. Но затем начинаются кровотечения, судороги и спутанность сознания", – уточнил специалист.
Биолог отметил, что ареал обитания таких клещей расширится – в "красной зоне" Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, а также Ставрополье, Краснодарский край, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.
Любители сухого климата
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский отметил в разговоре с Москвой 24, что клещи рода Хиаломма не новый для России вид. Они относятся к семейству иксодовых, привычному для средней полосы страны.
По словам эксперта, клещи Хиаломма обладают достаточно характерным обликом – они обычно чуть крупнее видов, обитающих в более прохладном климате, а их конечности часто слегка полосатые.
Эксперт также подтвердил, что в отличие от обычных клещей, которые сидят на траве и ждут, когда кто-то пройдет мимо, Хиаломма преследуют жертву. Они ориентируются по вибрации почвы и могут бежать за человеком со скоростью муравья.
"Защита от Хиаломма такая же, как от всех иксодовых клещей: нужно использовать репелленты для одежды и обуви. Существует мнение, что эти клещи не реагируют на такие вещества, но это не совсем так. Просто из-за своей высокой подвижности они быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности", – уверен Марьинский.
Поэтому, если на человеке шорты и обработаны только ботинки, клещ способен быстро пробежать по обуви и сразу впиться в открытую кожу. Однако если надеты штаны, заправленные в носки, и вся одежда вместе с обувью тщательно обработана репеллентом, он не станет долго ползать в поисках лазейки.
Специалист отметил, что сезон активности Хиаломма в целом совпадает с сезоном активности других иксодовых клещей. Пик приходится на весну, когда еще не слишком жарко, а затем снижается. Но это не значит, что вероятность встречи с ними в другое время нулевая – даже в июльский полдень она есть, просто намного ниже.
Второй пик активности, по словам Марьинского, может случиться в конце августа – начале сентября, если погода стоит достаточно теплая и влажная. Активное появление таких клещей начинается после того, как уверенно исчезают ночные заморозки, то есть в конце марта – начале апреля, заверил биолог.
При укусе Хиаломма алгоритм действий такой же, как и в случае с любым другим иксодовым клещом: при обнаружении нужно срочно обратиться в медицинское учреждение. После извлечения его следует сдать на анализ в лабораторию – практически в любой из них принимают членистоногих для диагностических исследований, заключил Марьинский.