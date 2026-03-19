Биолог Марьинский рассказал, появятся ли гигантские клещи Хиаломма в Москве

Нашествие гигантских клещей рода Хиаломма зафиксировано в России, рассказали эксперты. Чем они опасны и смогут ли добраться до столичного региона, разбиралась Москва 24.

Агрессивные кровопийцы?

Клещи рода Хиаломма стали появляться в южных регионах России, пик их активности придется на весенне-летний сезон, сообщает aif.ru со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.

По словам эксперта, данные представители членистоногих являются настоящими охотниками.





Дмитрий Сафонов биолог Если наши подмосковные клещи – это "партизаны", которые тихо сидят в траве и ждут, пока вы пройдете мимо, то Хиаломма ведет себя агрессивно. Они видят жертву и бегут за ней. Причем скорость их передвижения в разы выше, чем у привычных нам особей. Убежать от такого спринтера сложно.

Сафонов также отметил, что вид Хиаломма отличается своей выносливостью: особи могут переносить сильную жару и длительный голод. Однако главная опасность этих членистоногих в том, что они устойчивы к средствам защиты.

Специалист пояснил, что при укусе, помимо энцефалита и боррелиоза, такие клещи могут перенести конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Она является вирусным заболеванием с высокой летальностью.

"Первые симптомы похожи на грипп: жар, ломота, головная боль. Но затем начинаются кровотечения, судороги и спутанность сознания", – уточнил специалист.

Биолог отметил, что ареал обитания таких клещей расширится – в "красной зоне" Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, а также Ставрополье, Краснодарский край, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.

Любители сухого климата

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский отметил в разговоре с Москвой 24, что клещи рода Хиаломма не новый для России вид. Они относятся к семейству иксодовых, привычному для средней полосы страны.

По словам эксперта, клещи Хиаломма обладают достаточно характерным обликом – они обычно чуть крупнее видов, обитающих в более прохладном климате, а их конечности часто слегка полосатые.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Хиаломма предпочитают более теплые и сухие регионы. В России их можно встретить на юге европейской части: в степных, полупустынных и пустынных районах, а также в некоторых местах Краснодарского края, например в окрестностях Новороссийска или Анапы, где побережье достаточно сухое. Кроме того, они могут обитать в Крыму и ближе к Волгограду.

Эксперт также подтвердил, что в отличие от обычных клещей, которые сидят на траве и ждут, когда кто-то пройдет мимо, Хиаломма преследуют жертву. Они ориентируются по вибрации почвы и могут бежать за человеком со скоростью муравья.

"Защита от Хиаломма такая же, как от всех иксодовых клещей: нужно использовать репелленты для одежды и обуви. Существует мнение, что эти клещи не реагируют на такие вещества, но это не совсем так. Просто из-за своей высокой подвижности они быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности", – уверен Марьинский.

Поэтому, если на человеке шорты и обработаны только ботинки, клещ способен быстро пробежать по обуви и сразу впиться в открытую кожу. Однако если надеты штаны, заправленные в носки, и вся одежда вместе с обувью тщательно обработана репеллентом, он не станет долго ползать в поисках лазейки.

Специалист отметил, что сезон активности Хиаломма в целом совпадает с сезоном активности других иксодовых клещей. Пик приходится на весну, когда еще не слишком жарко, а затем снижается. Но это не значит, что вероятность встречи с ними в другое время нулевая – даже в июльский полдень она есть, просто намного ниже.

Второй пик активности, по словам Марьинского, может случиться в конце августа – начале сентября, если погода стоит достаточно теплая и влажная. Активное появление таких клещей начинается после того, как уверенно исчезают ночные заморозки, то есть в конце марта – начале апреля, заверил биолог.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ В Москве и области ждать Хиаломма не стоит – климат неподходящий. Хотя погода меняется, и, возможно, когда-нибудь такие клещи доберутся и сюда, но пока исследователи внимательно следят за распространением беспозвоночных, и жителям регионов, где их никогда не было, беспокоиться не о чем.

При укусе Хиаломма алгоритм действий такой же, как и в случае с любым другим иксодовым клещом: при обнаружении нужно срочно обратиться в медицинское учреждение. После извлечения его следует сдать на анализ в лабораторию – практически в любой из них принимают членистоногих для диагностических исследований, заключил Марьинский.

