Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 10:37

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду перед Днем Победы, 9 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

"Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой Вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Это не только профессиональная задача, но и особая миссия предприятия", – отметил мэр.

По его словам, эту задачу доверяют только лучшим сотрудникам. Перед началом работ пламя переносят на временную горелку, после чего поднимают бронзовую звезду, проверяют подачу газа и автоматический розжиг.

Подобные работы были проведены и в Донецке – на Аллее памяти Донецкого высшего общевойскового командного училища, в населенных пунктах Андреевка, Любовка и Доля. Мемориалы были восстановлены столичными газовщиками.

Ранее сообщалось, что павильон "Макет Москвы" с 9 по 11 мая подготовил насыщенную программу для жителей и гостей столицы ко Дню Победы. Например, 9 мая каждые полчаса будут транслировать светотехническое шоу "День Победы". Это история, рассказанная языком света и звука, а также создающая эффект полного погружения.

мэр МосквыгородДень Победы

