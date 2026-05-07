Сергей Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии Дня Победы

Специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду перед Днем Победы, 9 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

"Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой Вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Это не только профессиональная задача, но и особая миссия предприятия", – отметил мэр.

По его словам, эту задачу доверяют только лучшим сотрудникам. Перед началом работ пламя переносят на временную горелку, после чего поднимают бронзовую звезду, проверяют подачу газа и автоматический розжиг.

Подобные работы были проведены и в Донецке – на Аллее памяти Донецкого высшего общевойскового командного училища, в населенных пунктах Андреевка, Любовка и Доля. Мемориалы были восстановлены столичными газовщиками.

