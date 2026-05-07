Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:04

Минцифры РФ заявило о доступности мобильного интернета в Москве 7–8 мая

Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7–8 мая. В настоящее время планов по отключению и ограничению нет, заявили в Минцифры РФ.

При этом в министерстве подчеркнули, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Кроме того, доступ к мобильному интернету, "белому списку" и СМС будет временно ограничен 9 мая для обеспечения безопасности.

"Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений", – говорится в сообщении.

Операторы связи заранее предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 9 Мая. Уточнялось, что это связано с мерами безопасности.

Жители Москвы жаловались на сбои в работе Сети и невозможность отправить СМС утром 5 мая. Причем утверждалось, что загружать не удавалось и сайты из "белого списка".

Минцифры РФ тогда заявило, что оперативно связывается с правоохранителями и спецслужбами для запуска в столице ресурсов из перечня. Спустя несколько часов временные блокировки были завершены.

