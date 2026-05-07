07 мая, 09:50

Общество

Порция окрошки на квасе обойдется россиянам в 144,75 рубля в 2026 году

Фото: depositphotos/OlegDoroshenko​

Порция окрошки на квасе в 2026 году обойдется россиянам в 144,75 рубля, сообщает Life.ru.

В разговоре с изданием доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал индекс окрошки – условный показатель, отражающий стоимость набора продуктов для приготовления холодного супа.

В 2026 году 1,5 литра кваса стоит 99 рублей, 300 граммов вареной колбасы – 174 рубля, 300 граммов огурцов – 60 рублей, 300 граммов редиса – 84 рубля, 400 граммов картофеля – 22 рубля, 4 яйца – 45,54 рубля, 50 граммов укропа и лука – 54,49 рубля, 100 граммов сметаны – 35 рублей. Таким образом, из расчета на четырех человек цена одной порции составит 144,75 рубля.

Если рассматривать вариант окрошки на кефире или с минеральной водой, то цена порции увеличивается до 175,6 рубля. В этом случае будет учитываться весь набор продуктов, кроме кваса, а также добавится стоимость 1 литра кефира (112,35 рубля) и 1 литра сильногазированной минеральной воды (110 рублей).

В прошлом году набор продуктов для окрошки на квасе с колбасой на четырех человек стоил 547,18 рубля. Это на 31,85 рубля или 5,5% меньше, чем в 2026-м.

При этом в мае этого года набор продуктов для традиционной окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редисом, зеленью и сметаной выйдет в среднем в 579,03 рубля, а на кефире – в 702,38 рубля.

Уточняется, что при формировании индекса учитывались средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг в России и цены на продукты из федеральной сети.

Ранее проведенный опрос показал, что 57% москвичей предпочитают квас в качестве заправки для окрошки. Еще 16% респондентов выбрали кефир, 4% – айран. Также 14% жителей столицы признались, что не едят этот холодный суп.

