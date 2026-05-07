07 мая, 10:28Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Там напомнили, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения, введенные в ночь на 7 мая, все еще действуют в аэропорту Внуково. Также ранее в Шереметьево объявлялся особый режим обслуживания рейсов по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения сняли.
Меры были приняты в связи с отражением атак БПЛА по столичному региону. Всего на подлете к Москве сбили 24 беспилотника.