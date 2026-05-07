07 мая, 06:50Транспорт
Сняты ограничения на работу аэропорта Шереметьево
В аэропорту Шереметьево полностью сняли ограничения на работу в воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Отмечается, что ограничения сняты в периметре воздушного пространства аэропорта. Шереметьево возобновило прием и отправку самолетов в штатном режиме.
При этом сохраняются ранее введенные временные ограничения в аэропорту Внуково. В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Они были введены в столичных аэропортах на фоне поступающей информации об отражении атаки летевших на Москву дронов. Как сообщил Сергей Собянин, всего на данный момент было ликвидировано восемь БПЛА.