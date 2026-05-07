07 мая, 05:39Мэр Москвы
Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны перехватили и сбили еще пять БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших в сторону столицы. К месту падения обломков также выезжали сотрудники экстренных служб.
В связи с появлением информации об отражении атаки БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что данные меры продиктованы необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации.