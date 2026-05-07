Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы ПВО Минобороны перехватили и сбили еще пять БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших в сторону столицы. К месту падения обломков также выезжали сотрудники экстренных служб.

В связи с появлением информации об отражении атаки БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что данные меры продиктованы необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации.