Актриса Екатерина Шпица родила второго ребенка

У 40-летней актрисы Екатерины Шпицы и ее супруга Руслана Панова родился второй ребенок. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Также актриса опубликовала кадры с гендер-пати, намекнув, что у пары появился на свет мальчик.

Ранее актер Александр Ильин – младший, который прославился благодаря роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Супруга артиста Юлия Мартынова разместила в соцсетях фотографии, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки.

При этом беременность Мартынова скрывала, избегая выходов в общество вместе с супругом и не публикуя в соцсетях фотографии. В марте 2018 года у них родился сын Александр, а в апреле 2021-го на свет появился еще один мальчик, которого супруги назвали Ярослав.

