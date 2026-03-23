23 марта, 15:49

Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка

Российская актриса Лиза Моряк беременна. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Моряк и ее супруг, кинорежиссер Сарик Андреасян ожидают третьего ребенка. Актриса разместила в соцсетях фотографии, на которых она, ее муж и их двое дочерей.

Артистка призналась, что семья вдохновляет ее и супруга на преодоление различных испытаний, а также помогает ощущать радость каждого дня. По ее словам, ожидаемый ребенок станет бесценным подарком, который пара примет с благодарностью, осознавая всю его значимость.

"Это не просто цифра, не просто набор привилегий. Это признание нашей силы, нашей сплоченности, нашей способности дарить жизнь и воспитывать новое поколение", – отметила Моряк.

Пара зарегистрировала свой брак в 2022 году. Они уже воспитывают 3-летнюю Элизабет и 10-месячная Шарлиз.

Ранее Андреасян заявил, что может уйти из кинематографа. На такие мысли режиссера подтолкнула ситуация, которая произошла с ним на улице. К нему подбежали поклонники с просьбой сфотографироваться. Однако обратились фанаты к нему как к мужу Моряк, а не как к продюсеру.

Кроме того, режиссер рассказал, что устал от интенсивной работы. По его словам, съемки трех кинокартин каждый год отнимают у него много сил и времени. Именно поэтому Андреасян считает, что будет лучше, если он станет семьянином, который занимается бытом, пока его супруга зарабатывает деньги.

