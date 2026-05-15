Служба безопасности Украины (СБУ) скупает российские военные и патриотические каналы в мессенджере Telegram для распространения фейков и дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), передает RT со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, Киев еще с конца апреля рассылает предложения о покупке ресурсов от имени публичных лиц. Кроме того, Украина пытается втянуть владельцев ресурсов в противоправную деятельность в ущерб интересам России.



Ранее думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обнаружила, что Евросоюз выделил гранты до 35 тысяч евро находящимся в изгнании российским СМИ для распространения антироссийской информации в преддверии выборов.

По данным парламентариев, европейские нежелательные организации, следящие за выборами, нанимают русскоязычных граждан в качестве электоральных экспертов, координаторов и руководителей наблюдательных групп.

