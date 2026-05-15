Путин заявил, что программа ПМЭФ-2026 будет обширной

Деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет насыщенной, заявил Владимир Путин в ходе совещания в Кремле.

"По традиции деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса", – уточнил президент.

ПМЭФ-2026 состоится с 3 по 6 июня. В рамках мероприятия Путин традиционно выступит с содержательной речью. Страной-гостем станет Саудовская Аравия.

В этом году программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.