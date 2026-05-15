Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 13:55

IT-эксперт Мясоедов: взломать сервис ЕГЭ невозможно из-за разрозненного хранения данных

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Взломать сервис ЕГЭ и получить все необходимые материалы, чтобы потом их слить или продать, невозможно, поскольку они находятся в контуре госинформационных систем и защищены по высокому классу. Об этом Москве 24 рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

"Плюс информация хранится в разрозненном виде: сами задания находятся в одном месте, контрольные измерительные материалы – в другом. Чтобы скомпрометировать систему, пришлось бы взламывать сразу несколько объектов, что крайне трудозатратно, сложно и маловероятно", – отметил он.

По словам эксперта, в истории сложных технологических систем почти отсутствуют успешные компрометации. Однако попытки взломов все же предпринимались.

Преждевременную публикацию заданий ЕГЭ в интернете Мясоедов назвал фейками и попыткой мошенников обмануть россиян. При этом, по его словам, несколько настоящих сливов все же произошло из-за человеческого фактора. Однако в настоящее время система построена так, что контрольно-измерительные материалы могут меняться до самого дня экзамена, подчеркнул эксперт.

"Что касается персонального подбора ключей к вариантам заданий – абсолютная технологическая несуразица. Нет никаких ключей, базирующихся на идентификаторе, которые подбирают заранее для доступа к материалам. Есть определенный архив, где на федеральном и региональном уровне хранятся вопросы и данные", – сказал он.

Мясоедов обратил внимание на отдельные системы, в которых хранятся материалы ЕГЭ, указав на их персонализированность. Он пояснил, что до момента получения экземпляра они могут постоянно меняться.

Эксперт призвал не обращать внимание на предложения с якобы слитыми материалами, поскольку это является нарушением закона. Вместо этого он посоветовал сконцентрироваться на реальной подготовке к экзаменам.

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему обмана выпускников школ, рассчитанную на двойную прибыль злоумышленников. В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие ученикам не просто приобрести готовые ответы, а оформить "персональный подбор ключей" к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов.

Основная волна ЕГЭ стартует 1 июня

