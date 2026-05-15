Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 14:36

Спорт

Футболиста Павла Погребняка внесли в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в "преступлениях" против Украины и ее граждан.

Также, как указывается на сайте, поводом для внесения Погребняка в базу послужило его участие в проведении детского футбольного турнира в Саратове, в котором состязались команды, состоящие из детей участников спецоперации.

Ранее в базу "Миротворца" попала теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон. Ее обвинили в публичной поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, в базу "Миротворца" был внесен российский актер и музыкант Глеб Калюжный. Артиста обвинили в поддержке армии России. Кроме того, причиной внесения актера в базу стала его роль в военно-драматическом фильме "Малыш".

Читайте также


спортполитика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика