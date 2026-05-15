Футболиста Павла Погребняка внесли в базу "Миротворца"

Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в "преступлениях" против Украины и ее граждан.

Также, как указывается на сайте, поводом для внесения Погребняка в базу послужило его участие в проведении детского футбольного турнира в Саратове, в котором состязались команды, состоящие из детей участников спецоперации.

Ранее в базу "Миротворца" попала теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон. Ее обвинили в публичной поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, в базу "Миротворца" был внесен российский актер и музыкант Глеб Калюжный. Артиста обвинили в поддержке армии России. Кроме того, причиной внесения актера в базу стала его роль в военно-драматическом фильме "Малыш".

