Собянин: началась проходка тоннеля между станциями "Кедровая" и "Ватутинки"

Сергей Собянин объявил о начале проходки правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро. Пост опубликован в канале мэра в МАХ.

Тоннель между ними будет прокладываться с помощью щита "Натали". Работы будут вестись рядом с Калужским шоссе на глубине до 32 метров. Мероприятия планируется завершить в следующем году.

Всего на южном участке этой ветки, по словам Собянина, работают сразу три щита. Также в процессе строительства находятся шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

"Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки – в 2029 году. Уже сейчас на действующих станциях ежедневно пассажиры совершают 100 тысяч поездок", – отметил глава города.

Ожидается, что метро в пешей доступности получат свыше 300 тысяч жителей и работников ТиНАО. Более того, время в пути до центра сократится в 1,5 раза, а дорога до БКЛ – с более чем часа до 40 минут.

Ранее стало известно, что ТПМК "София" и "Александра" прошли половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Первый комплекс работает на правом тоннеле, он прошел чуть более 1 километра.

В свою очередь, второй прокладывает левый тоннель, в котором преодолел уже около 1,5 километра. В совокупности оба прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.