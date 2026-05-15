В Башкирии ребенка "зажевало" в карусель

В Башкирии школьника "зажевало" в механизм аттракциона в стерлитамакском парке имени Юрия Гагарина, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 10 мая: 12-летний мальчик, который катался на карусели "Вальс-ракушка", получил множественные травмы. Как рассказали РИА Новости в Минздраве Башкирии, ребенка доставили в детскую больницу Уфы санавиацией. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Проверки по факту инцидента организовали прокуратура Башкирии и региональное управление Следственного комитета. Правоохранители выяснят, соблюдала ли администрация парка нормативы по эксплуатации аттракциона, в каком техническом состоянии он содержался и выполнялись ли требования техники безопасности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа Краснодара проверит информацию о получении 16-летней девушкой травмы на квесте. По данным СМИ, ей оторвало часть фаланги пальца дверью, при этом организаторы квеста не остановили игру.

