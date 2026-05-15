Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 15:08

Туризм

Туристический поезд из Москвы в Тамань и Новороссийск начнет работу с 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристический поезд "К виноградникам у моря" перезапустят с 3 сентября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Речь идет о составе, который проследует по маршруту из Москвы в Тамань и Новороссийск, а затем обратно в столицу. В железнодорожный состав включены вагоны "Люкс", СВ, купе, вагон-ресторан и вагон-бар.

Ожидается, что туристический поезд отправится в самый разгар бархатного сезона: 3 и 11 сентября. По данным ФПК, пассажиров ждет насыщенная программа.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Белые ночи" запустят по маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва 19 июня. Это будет первый и единственный в году рейс состава. В поезде оборудованы плацкартные и купейные вагоны, а также СВ и вагон-ресторан.

