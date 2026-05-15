Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 15:42

Город

В кинопарке "Москино" откроется летний лагерь "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В кинопарке "Москино" откроется летний лагерь "Молодежь Москвы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лагерь будет работать с июля по август, подать заявку могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет. Формат отбора зависит от тематики смены, поскольку для некоторых выездов достаточно пройти анкетирование и собеседование, для некоторых – нужно предоставить еще и портфолио. Заявку можно подать на портале "Молодежь Москвы".

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что этот лагерь является уникальным форматом для развития компетенций и патриотического воспитания молодежи.

"Он объединит творческую и активную молодежь города и создаст пространство для полезного досуга и развития молодых людей в столице. Для участников подготовят тематические лекции, мастер-классы и встречи с известными артистами", – добавила она.

Всего в рамках программы можно будет присоединиться к одной из 12 смен. Например, "Путь музыканта" состоится с 6 по 11 июля: участие могут принять вокалисты, участники молодежных групп и музыканты-инструменталисты. Можно будет поработать над голосом, импровизацией и мастерством выступлений, а в конце под руководством наставника участники подготовят творческий номер для отчетного концерта.

В те же даты организуют смену "Путь лидера" для активистов учебных заведений и тех, кто интересуется студенческим самоуправлением. В программе запланированы совместные мероприятия с проректорами университетов, лекции, а также мастер-классы по формированию востребованных компетенций, развитию лидерского потенциала и навыков командной работы.

Молодые артисты, режиссеры и сценаристы могут подать заявку на смену "Путь актера и режиссера". В ее рамках они будут изучать съемочные процессы, работать над короткометражным кино или театральной постановкой, а сама смена пройдет с 20 по 25 июля.

В эти же даты, специально для представителей православной молодежи Москвы, пройдет смена "Путь созидателя". Будут в том числе организованы встречи и лекции с экспертами, на которых можно будет обсудить современные форматы развития духовности и нравственности. Помимо этого, запланированы мастер-классы по церковной спевке.

С 13 по 18 июля пройдут смены "Путь акробата" и "Путь победителя". Первый – для молодых чирлидеров и групп поддержки. В частности, будут организованы занятия по работе на сцене, акробатике и актерскому мастерству.

Вторая смена создана для активистов, спортсменов, членов общественных организаций. Для них проведут лекции о здоровом образе жизни, дискуссии, мастер-классы с известными спортсменами и многое другое.

Команды КВН, которые подготовят юмористические материалы и будут учиться актерскому мастерству, смогут поучаствовать в смене "Путь КВНщика". Те, кто строит в Москве карьеру, приглашаются для участия в смене "Путь профессионала" – будут организованы встречи с представителями профессий и крупных компаний. Данные смены запланированы с 27 июля по 1 августа.

Изучить танцевальные стили и научиться работать с предметом, а также посетить мастерские по пластике тела можно с 3 по 8 августа на смене "Путь танцора". Для развития личных и профессиональных качеств, необходимых для работы волонтера, всех желающих приглашают на смену "Путь волонтера".

Заключительные заезды запланированы с 10 по 15 августа: все желающие молодые люди, в том числе представители народов России, живущие в столице, и иностранцы, которые хотят познакомиться с культурой страны, могут стать участниками смены "Путь единства".

Кроме того, лучшие участники прошлых творческих выездов получат возможность пройти отдельный отбор для смены "Путь творчества", в рамках которой смогут принять участие в разработке современного мюзикла.

В сменах запланированы не только обучающие программы. Для участников будут организованы мероприятия об истории Москвы, кинопоказы, тематические вечера, квартирники и многое другое. Всем будет предоставлен трансфер, проживание в гостиницах на территории кинопарка и трехразовое питание.

Ранее сообщалось, что музыкально-гастрономический фестиваль "Эмбер фест" состоится в кинопарке "Москино" 15–16 августа. Площадка фестиваля объединит музыку, гастрономию и спокойную загородную атмосферу. Посетителей ждут мастер-классы от ведущих шеф-поваров, рестораторов и представителей локальных брендов. Все выходные для гостей будут исполнять свои песни музыканты.

Читайте также


город

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика