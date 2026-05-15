В кинопарке "Москино" откроется летний лагерь "Молодежь Москвы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лагерь будет работать с июля по август, подать заявку могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет. Формат отбора зависит от тематики смены, поскольку для некоторых выездов достаточно пройти анкетирование и собеседование, для некоторых – нужно предоставить еще и портфолио. Заявку можно подать на портале "Молодежь Москвы".

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что этот лагерь является уникальным форматом для развития компетенций и патриотического воспитания молодежи.

"Он объединит творческую и активную молодежь города и создаст пространство для полезного досуга и развития молодых людей в столице. Для участников подготовят тематические лекции, мастер-классы и встречи с известными артистами", – добавила она.

Всего в рамках программы можно будет присоединиться к одной из 12 смен. Например, "Путь музыканта" состоится с 6 по 11 июля: участие могут принять вокалисты, участники молодежных групп и музыканты-инструменталисты. Можно будет поработать над голосом, импровизацией и мастерством выступлений, а в конце под руководством наставника участники подготовят творческий номер для отчетного концерта.

В те же даты организуют смену "Путь лидера" для активистов учебных заведений и тех, кто интересуется студенческим самоуправлением. В программе запланированы совместные мероприятия с проректорами университетов, лекции, а также мастер-классы по формированию востребованных компетенций, развитию лидерского потенциала и навыков командной работы.

Молодые артисты, режиссеры и сценаристы могут подать заявку на смену "Путь актера и режиссера". В ее рамках они будут изучать съемочные процессы, работать над короткометражным кино или театральной постановкой, а сама смена пройдет с 20 по 25 июля.

В эти же даты, специально для представителей православной молодежи Москвы, пройдет смена "Путь созидателя". Будут в том числе организованы встречи и лекции с экспертами, на которых можно будет обсудить современные форматы развития духовности и нравственности. Помимо этого, запланированы мастер-классы по церковной спевке.

С 13 по 18 июля пройдут смены "Путь акробата" и "Путь победителя". Первый – для молодых чирлидеров и групп поддержки. В частности, будут организованы занятия по работе на сцене, акробатике и актерскому мастерству.

Вторая смена создана для активистов, спортсменов, членов общественных организаций. Для них проведут лекции о здоровом образе жизни, дискуссии, мастер-классы с известными спортсменами и многое другое.

Команды КВН, которые подготовят юмористические материалы и будут учиться актерскому мастерству, смогут поучаствовать в смене "Путь КВНщика". Те, кто строит в Москве карьеру, приглашаются для участия в смене "Путь профессионала" – будут организованы встречи с представителями профессий и крупных компаний. Данные смены запланированы с 27 июля по 1 августа.

Изучить танцевальные стили и научиться работать с предметом, а также посетить мастерские по пластике тела можно с 3 по 8 августа на смене "Путь танцора". Для развития личных и профессиональных качеств, необходимых для работы волонтера, всех желающих приглашают на смену "Путь волонтера".

Заключительные заезды запланированы с 10 по 15 августа: все желающие молодые люди, в том числе представители народов России, живущие в столице, и иностранцы, которые хотят познакомиться с культурой страны, могут стать участниками смены "Путь единства".

Кроме того, лучшие участники прошлых творческих выездов получат возможность пройти отдельный отбор для смены "Путь творчества", в рамках которой смогут принять участие в разработке современного мюзикла.

В сменах запланированы не только обучающие программы. Для участников будут организованы мероприятия об истории Москвы, кинопоказы, тематические вечера, квартирники и многое другое. Всем будет предоставлен трансфер, проживание в гостиницах на территории кинопарка и трехразовое питание.

