Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения столичного метро

Тематическая транспортная карта "Тройка" выпущена к 91-летию Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На карте можно увидеть число 91 и образы прошлой и нынешней эпох метро Москвы.

Праздничная "Тройка" доступна к покупке на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", в интернет-магазине метрополитена и на популярных маркетплейсах.

Ранее с днем рождения метро москвичей поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что метрополитен является любовью и гордостью горожан, а его линии связали целые поколения и судьбы.

Также градоначальник выразил благодарность сотрудникам метрополитена за труд, заботу о пассажирах и вклад в развитие города. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

