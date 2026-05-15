15 мая, 16:26

Культура

Уилл Смит снимется в оригинальном фильме впервые после скандала на "Оскаре"

Актер Уилл Смит впервые снимется в оригинальном фильме после скандала с пощечиной на "Оскаре", сообщает Deadline.

По информации журналистов, он должен сыграть главную роль в фильме "Супермакс". Режиссером станет Дэвид Гордон Грин, который работал над франшизой "Хэллоуин".

Сюжет будет разворачиваться вокруг двух агентов ФБР, занимающихся расследованием "трагического инцидента" в самой охраняемой тюрьме. Партнер для Смита еще не утвержден, но съемки начнутся в середине августа.

Скандал, о котором идет речь, произошел в 2022 году – ведущий церемонии Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита. При этом известно, что в тот момент женщина страдала от заболевания, которое приводит к выпадению волос. После этого актер вышел на сцену, подошел к Року и ударил его по лицу.

Позже Смит принес комику извинения и признал, что не должен был поддаваться эмоциям. Рок, в свою очередь, отказался писать заявление в полицию.

