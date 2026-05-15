Группа Pussy Riot внесена в перечень террористов и экстремистов

Панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее суд по требованию Генпрокуратуры признал группу экстремистской. Данное дело рассматривалось в закрытом формате по требованию ГП. Тогда адвокат Pussy Riot пообещал подать жалобу на решение суда.

Участницы группы в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В результате суд приговорил Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В сентябре 2025-го участницам Pussy Riot назначили от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии.