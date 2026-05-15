Польша запустила систему разведывательных спутников MikroSAR

Польша ввела в эксплуатацию собственную систему разведывательных спутников под названием MikroSAR, сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что после подписания контракта с компанией ICEYE прошел всего год. Также там назвали этот проект одной из самых быстро реализованных спутниковых программ в мире.

Уточняется, что стоимость контракта составила 860 миллионов злотых, что приравнивается к около 235 миллионам долларов. На орбиту уже выведены 4 спутника, а в перспективе планируется запуск еще 3 таких аппаратов.

