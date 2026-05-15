15 мая, 11:43

Общество
Мемолог Рузиев назвал школьный тренд "6–7" временным явлением

Six-seven: в чем смысл популярного подросткового тренда

Мем "6–7" (six-seven) подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей, сообщили СМИ. Откуда взялось это выражение и как справиться с детьми в этой ситуации – в материале Москвы 24.

Крик и танцы

Фото: 123RF.com/berezko

Изначально мем "6–7" (six-seven) обрел бешеную популярность в англоязычном интернете. Настолько, что онлайн-словарь Dictionary.com признал это выражение словом года.

Суть тренда в том, что фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Кроме того, при ее упоминании дети начинают громко кричать и танцевать.

Мем произошел от трека американского рэпера Skrilla (настоящее имя – Джемиль Эдвардс) под названием Doot Doot со строчкой Six-seven, I just bipped right on the highway ("6-7, я просто выскочил на шоссе"). Популярность он обрел после видео баскетболиста Тайлена Кинни, который сопроводил фразу жестом взвешивания. Кинни запустил бренд Mr.67, а крупные западные компании начали использовать мем в своей рекламе. В России же, например, по его мотивам разработали серию мороженого.

Тренд захватил школы по всему миру, вызвав жалобы учителей на неуправляемость классов. Некоторые педагоги в США даже ввели санкции при его упоминании, вплоть до сочинений на 67 или 670 слов.

Популярность мема долетела и до России. Например, в Перми учитель математики повесил в классе шуточное объявление о запрете использования числа 67 на уроках для укрепления дисциплины. По данным СМИ, школьники проявляли бурные эмоции при решении задач, связанных с числом 67.

"Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию. Чтобы снять напряжение на уроке, он повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения, с классом проведены профилактические беседы", – заявили изданию "Подъем" в пресс-службе городского департамента образования.

При этом запрещать число 67 бессмысленно, убежден замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он назвал это временным трендом, который не стоит подпитывать ограничениями, и сравнил борьбу с ним с "борьбой с ветряными мельницами".

Пределы дозволенного

Фото: 123RF.com/halfpoint

Мемолог Эргаш Рузиев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что сейчас тренды появляются в основном благодаря вертикальному контенту, вирусности и короткому формату.

Никто не может сказать заранее, что именно выстрелит. Срок жизни трендов тоже предсказать сложно. По моему мнению, если брать именно "6–7", то это скорее мем сезона – временное явление.
Эргаш Рузиев
мемолог

Эксперт объяснил это тем, что мем пришел из западной культуры и не отражает российские реалии, поэтому не приживется так сильно, как за рубежом. В США же он может остаться надолго, предположил специалист.

"Пока есть возможность, люди делают деньги на хайпе. Например, один рэпер выпустил трек про этот мем несколько месяцев назад, и он набрал миллионы прослушиваний. Это герои сезона, пока они популярны, это можно монетизировать. Потом придет что-то новое и вещи с этим мемом станут никому не нужны", – добавил Рузиев.

При этом, по мнению детского и подросткового психолога Надежды Резеновой, выкрикивание чисел 6 и 7 и срыв уроков – это, по сути, борьба за власть в классе.

"Можно обратить внимание: не у всех учителей дети себе это позволяют. Взрослым следует узнать и понять, что они хотят этим показать. Сорвать урок? Объединиться для этого в коалицию? Привлечь внимание?" – предположила она.

Во всех случаях дети должны понимать, что за нарушение придется отвечать. Например, могут вызывать родителей, сделать замечание, отвести на разговор с директором или предпринять иные методы влияния, которые помогут с конкретным классом или учеником.

"Сочинение из 67 слов или решение 67 примеров может сработать, но только если учитель обозначил эти правила заранее, а не просто принял решение и выдал задание как месть", – уточнила психолог.

Если педагог использует наказание без предупреждения и предварительной договоренности с детьми, это может вызвать усиление противостояния, злость, агрессию и раздражение подростков, отметила Резенова.

У них созрели еще не все участки мозга, которые управляют поведением, гормональная и эмоциональная составляющие берут верх, и они реагируют ярко, часто не осознавая этого до конца.
Надежда Резенова
детский и подростковый психолог

На практике может произойти что угодно – все зависит от того, как учитель умеет управлять и своим состоянием, и коллективом. Если в классе есть антисоциальный лидер, толпа может пойти за ним, потому что для многих подростков очень важно быть "как все", уточнила Резенова.

"Договоренность важна из-за особенностей возраста. Этот период врачи называют "гормональным штормом": чтобы управлять детьми в такой ситуации, наказание не работает – они могут уйти в оппозицию. Если с маленькими иногда работают запугивание, наказание или подкуп ("ты мне это, я тебе это"), то в подростковом возрасте – нет", – обратила внимание психолог.

По ее мнению, для педагога важно следить за трендами, быть в диалоге с детьми и говорить с ними на одном языке. Однако при этом важно сохранять рамки.

"Если учитель умеет договариваться, на его уроке будет место и шутке, но границы окажутся соблюдены. Нужно выдерживать баланс: где-то пошутить, где-то быть строгим, чтобы не оказалось панибратства", – пояснила психолог.

Взрослым – и особенно педагогам – надо в первую очередь заботиться о своем эмоциональном здоровье, чтобы выдержать гормональный шторм подростков. Желание последних – разрушить границы и выйти за них, что является стадией взросления. Поэтому опытные учителя заранее чуть-чуть расширяют рамки, но так, чтобы дети все равно не забывали о правилах, заключила Резенова.

Веткина Анастасия

обществодетиистории

