Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Отмечается, что это важно для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике рейсов. Дополнительную информацию можно получить при помощи онлайн-табло.

Ранее аналогичные меры были введены в Домодедово. Через некоторое время ограничения сняли.

При этом позже Домодедово вновь начал принимать и выпускать самолеты по согласованию. Причиной тоже стали временные ограничения на использование воздушного пространства.

