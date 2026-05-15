15 мая, 11:57

USA Today: в США намерены возбудить уголовное дело против Рауля Кастро

В США хотят возбудить уголовное дело против Рауля Кастро

Фото: ТАСС/AP/Desmond Boylan

Американские власти планируют предъявить официальные обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро за события 1996 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на USA Today.

Как сказано в материале, речь идет об уничтожении кубинским правительством двух американских самолетов, которыми владела гуманитарная организация. На данный момент правоохранители США готовят необходимые документы.

В марте американский лидер Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

По его словам, Трамп дал понять, что не думает о подобном сценарии. Лула да Силва назвал это важным сигналом и отметил, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой.

