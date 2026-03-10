Трамп допустил, что США могут провести переворот на Кубе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом". Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Флорида, которую транслировал Белый дом.

По словам американского лидера, Куба находится в затруднительном положении с гуманитарной точки зрения. В данный момент госсекретарь США Марко Рубио проводит переговоры с кубинской администрацией.

"Он занимается этим, и это может быть дружественным переворотом, а может и нет. На самом деле это не имеет значения, потому что они действительно на грани. У них нет энергии, у них нет денег", – утверждает Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что США могут провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий против Венесуэлы и Ирана. Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США. Кроме того, глава США считает себя первым президентом в новейшей истории, который решился на подобные действия.

В конце февраля катер под американским флагом был замечен в водах Кубы. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Утверждалось, что ответным огнем были убиты четверо американцев и ранены еще шестеро.

В США потребовали немедленного расследования инцидента. Конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность по поводу применения силы против людей на судне.

Со своей стороны, МВД Кубы заявило о готовности защищать свои территориальные воды. Кубинские службы продолжают расследование инцидента.