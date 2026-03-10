Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 03:43

Политика

Трамп допустил, что США могут провести переворот на Кубе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом". Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Флорида, которую транслировал Белый дом.

По словам американского лидера, Куба находится в затруднительном положении с гуманитарной точки зрения. В данный момент госсекретарь США Марко Рубио проводит переговоры с кубинской администрацией.

"Он занимается этим, и это может быть дружественным переворотом, а может и нет. На самом деле это не имеет значения, потому что они действительно на грани. У них нет энергии, у них нет денег", – утверждает Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что США могут провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий против Венесуэлы и Ирана. Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США. Кроме того, глава США считает себя первым президентом в новейшей истории, который решился на подобные действия.

В конце февраля катер под американским флагом был замечен в водах Кубы. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Утверждалось, что ответным огнем были убиты четверо американцев и ранены еще шестеро.

В США потребовали немедленного расследования инцидента. Конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность по поводу применения силы против людей на судне.

Со своей стороны, МВД Кубы заявило о готовности защищать свои территориальные воды. Кубинские службы продолжают расследование инцидента.

Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика