Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 03:56

Общество
Главная / Новости /

"Известия": Минцифры закрепит право россиян отказаться от услуг на базе ИИ

Россияне смогут отказаться от услуг на базе ИИ

Фото: depositphotos/pressmaster

Компании в РФ будут обязаны обслуживать клиентов без применения искусственного интеллекта (ИИ), если те отказались от услуг с использованием нейросетей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект об ИИ, подготовленном Минцифры.

В данный момент проект находится на стадии межведомственного согласования. Он может вступить в силу с сентября 2027 года. Разработчики документа считают, что правительство должно очертить перечень ситуаций, в которых гражданин может отказаться от обслуживания ИИ.

Эксперты связывают необходимость такой инициативы со стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Потребность в отказе от нейросетей необходима в ситуациях, в которых цена ошибки высока или требуется учет уникальных обстоятельств.

Речь идет о юридических консультациях, медицинской диагностике, финансовых рекомендациях и прочих сферах, в которых автоматическое решение ИИ может навредить потребителю.

Ранее Сергей Собянин рассказал о внедрении свыше 20 новых проектов с использованием искусственного интеллекта в 2025 году. По его словам, ИИ активно применяется в медицине, транспорте, образовании и градостроительстве. К примеру, в медицинской сфере столичные врачи используют более 60 ИИ‑сервисов для диагностики по 43 направлениям.

В свою очередь, Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Сопредседателями комиссии станут вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

В Москве реализовали более 130 проектов при помощи искусственного интеллекта

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика