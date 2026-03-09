Форма поиска по сайту

09 марта, 15:45

Мэр Москвы

Более 52 тысяч московских школьников углубленно изучают математику – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 90% московских образовательных учреждений присоединились к "Математической вертикали". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что данный проект был разработан в 2018 году. С этого момента количество участников "Математической вертикали" увеличилось более чем в 5 раз, достигнув показателя в 52 тысячи человек.
 
Благодаря данному проекту ученики 7–9-х классов могут углубленно познавать математику, в том числе алгебру, геометрию, вероятность и статистику, а также посещать мастер-классы ключевых университетов и компаний, кружки и факультативы, связанные с математикой или смежными областями.
 
Педагогами в классах "Математической вертикали" являются учителя, которые прошли спецподготовку и общегородское тестирование. Среди партнеров – 13 лучших вузов России, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, РТУ МИРЭА, МГТУ имени Н. Э. Баумана.
 
Собянин также заявил, что многие выпускники программы для последующего обучения выбирают один из предпрофессиональных классов – инженерный, ИТ или предпринимательский. Там они проходят подготовку по профильным предметам, спецкурсы по выбранной профессии и готовятся к поступлению в вузы.

Ранее сообщалось, что число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких кружков. Для ребят доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.

