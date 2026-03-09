В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Два человека погибли, еще четыре пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам главы Запорожской области, за последние сутки противник реализовал не менее 7 атак на населенные пункты региона. В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в Пологах погибла супружеская пара.

Помимо этого, атакам подвергся Бердянск, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. При этом никто не пострадал из-за случившегося. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки пострадал мужчина 2007 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.

Балицкий добавил, что без света временно находился 61 населенный пункт, в том числе Токмакский, Черниговский, Михайловский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Всего отключение электроснабжения затронуло 29 908 абонентов.

В настоящее время без света остаются абоненты в Михайловском муниципальном округе. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

"Все коммунальные, экстренные и оперативные службы работают в штатном режиме", – подытожил губернатор.

Помимо этого, как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале, за последние сутки погибла женщина 1962 года рождения и пострадали двое мужчин 1969 и 1983 годов рождения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, женщина погибла из-за обстрела в селе Таврийском, в результате которого загорелся частный дом. Один из мужчин получил ранения во время детонации взрывоопасного предмета в Чистополье. Он доставлен в Верхнерогачикскую больницу.

Второй мужчина пострадал в результате удара по Костогрызово, его доставили в Скадовскую больницу. Кроме того, в Скадовске при ликвидации пожара, который возник в машине из-за обстрелов, пожарный расчет был дважды атакован БПЛА. Однако сотрудники не пострадали, уточнил Сальдо.

Помимо этого, были нанесены удары по Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке.

Ранее около 10 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области. Есть погибшие. Жители дома были эвакуированы в безопасное место.

