Двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета

Фото: 123RF.com/romsvetnik

Двое военных Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности. Об этом сообщило министерство обороны арабского государства на странице в соцсети X.

По данным ведомства, инцидент произошел во время выполнения военными национального долга в ОАЭ в понедельник, 9 марта. Иные детали ЧП не раскрываются.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. В ведомстве предупредили, что громкие хлопки, которые могут слышать местные жители, вызваны работой систем ПВО.

В результате не менее двух человек пострадали при падении обломков после перехвата воздушных целей силами противовоздушной обороны в небе над Абу-Даби. В результате одного из этих инцидентов легкие травмы получил гражданин Иордании, а во втором случае ранения средней степени тяжести выявлены у египтянина.

