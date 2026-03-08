08 марта, 03:42Происшествия
Три человека погибли в результате удара по отелю в Бейруте
Фото: ТАСС/Zuma
Три человека погибли в результате удара по отелю в городе Бейруте, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.
По предварительной информации, еще 9 человек получили ранения. Данные о разрушениях и других пострадавших уточняются.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.