Три человека погибли в результате удара по отелю в Бейруте

Фото: ТАСС/Zuma

Три человека погибли в результате удара по отелю в городе Бейруте, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

По предварительной информации, еще 9 человек получили ранения. Данные о разрушениях и других пострадавших уточняются.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.