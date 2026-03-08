График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 03:58

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с БАДами

Фото: depositphotos/yekophotostudio

МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме, нацеленной на пенсионеров. Злоумышленники разработали двухэтапный сценарий обмана, связанный с продажей биологически активных добавок (БАД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

На первом этапе пожилому человеку поступает звонок от лжепродавца, который настойчиво предлагает приобрести БАД. Если пенсионер соглашается на сомнительную покупку, оформляет заказ и получает товар, в дело вступает его подельник, который притворяется следователем.

Спустя некоторое время жертве звонит человек, представляющийся сотрудником правоохранительных органов. Он интересуется фактом покупки, после чего заявляет, что приобретенные добавки оказались поддельными и опасными для здоровья.

Злоумышленник сообщает пенсионеру, что тот имеет право на компенсацию, и предлагает помощь в составлении соответствующего заявления. Гражданин отправляет документы через мессенджер, рассчитывая вернуть деньги за некачественный товар и получить моральную компенсацию.

Затем мошенники уведомляют пенсионера, что для положительного решения вопроса необходимо привлечь адвоката, и выставляют счет за юридические услуги и судебные издержки. Желая вернуть якобы крупную сумму, пожилой человек переводит деньги на указанные счета. После получения денежного перевода связь с аферистами прерывается.

Ранее в Совфеде РФ предупредили о мошенничестве с QR-кодом от "налоговой". Отмечается, что злоумышленники начали отправлять россиянам на почту письма якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием уплаты налога или задолженности и QR-кодом, который ведет на фишинговый сайт.

