Возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае произошло из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

На нефтебазе в Армавире произошло возгорание из-за атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Для ликвидации пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц спецтехники, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее мужчина пострадал при падении обломков украинских дронов в Самарской области. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, пострадавший был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что всего в ночь на 7 марта над территорией области было сбито 5 БПЛА. Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах не зафиксировано.