Трамп подписал документ о создании коалиции для борьбы с картелями

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии Вашингтона и стран Латинской Америки. Это следует с сайта Белого дома.

"Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о создании новой военной коалиции, задачей которой станет искоренение преступных картелей, отравляющих регион", – отметил он.

По словам американского лидера, Вашингтон обладает передовыми вооружениями и может применить их в борьбе с наркокартелями.

"Все, что вам нужно сделать – это сказать нам, где они находятся", – сказал он.

Ранее американские и эквадорские военные силы приступили к проведению совместных операций против наркокартелей, действующих на территории Эквадора. В Пентагоне подчеркнули, что эти действия демонстрируют приверженность США и их партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с угрозой наркотерроризма.

Между тем власти Мексики провели операцию по ликвидации лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он был убит в городе Тапалапа штата Халиско вместе с другими членами преступной группировки.

