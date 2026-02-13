Форма поиска по сайту

13 февраля, 10:40

Политика
CBS: погиб первый военный США при борьбе с наркокартелями

Погиб первый военный США при борьбе с наркокартелями

Фото: ТАСС/Stocktrek Images, Inc.

Погиб первый американский военный, который участвовал в операции "Южное копье" по борьбе с наркокартелями в районе Карибского бассейна. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал CBS.

В корпусе морских сил США уточнили, что пехотинец из Флориды упал за борт вечером 7 февраля. Уже 10-го числа его объявили мертвым, так как 72-часовая поисково-спасательная операция не принесла результатов.

В поисках пропавшего военнослужащего участвовали 5 кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов, надувная лодка с жестким корпусом и 10 самолетов. По данным корпуса морской пехоты, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее СМИ писали о столкновении 2 кораблей ВМС США у берегов Южной Америки. Инцидент произошел во время дозаправки на море. Как утверждали журналисты, пострадали 2 человека, у них выявили незначительные травмы.

США атаковали судно с наркотиками в Тихом океане

