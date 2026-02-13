Костяной свисток и монеты обнаружили в столице при реставрации старинной усадьбы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков, передал портал мэра и правительства столицы.

Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы, отметил портал.

Клад был изъят специалистами департамента культурного наследия Москвы при поддержке археологов и сотрудников МВД. Фрагменты кувшина также сохранены для последующей реставрации. Все найденные артефакты, включая полихромные изразцы, костяной свисток и нательный крест, будут переданы в Музей Москвы для научной обработки.

Архитектурный ансамбль палат возник на месте построек XV–XVI веков в государевой садовой слободе за Москвой-рекой. Своим современным обликом здание обязано думному дьяку Аверкию Кириллову, который в 1656–1657 годах значительно перестроил усадьбу. Он расширил здание, добавив два кирпичных этажа и красное крыльцо.

Кириллов на пике карьеры возглавлял Казенный приказ, Приказ Большого дворца и ряд других учреждений, ведавших торговлей, финансами государства и сбором налогов. Он также построил рядом церковь Святой Троицы (Никольскую на Берсеневке), которая соединялась с палатами. Погиб в 1682 году во время стрелецкого бунта.

После смерти Кириллова усадьба претерпела ряд изменений. В начале XVIII века ее владельцем стал дьяк Алексей Курбатов. Позже здание перешло в казну и служило различным государственным учреждениям. С 1868 года здесь располагалось Московское археологическое общество.

В настоящее время в палатах проводится масштабная реставрация, начатая в 2024 году. Специалисты укрепляют фундамент, восстанавливают фасад, проводят вычинку кирпичной кладки и демонтаж отслаивающейся штукатурки.

Ранее археологи обнаружили 225 редких погребальных фигурок в ходе раскопок гробницы в древнеегипетском городе Танис. Фигурки были уложены в звездообразном и горизонтальном порядке в пустой гробнице. Более половины статуэток были женскими.