Археологи обнаружили в Италии епископский дворец возрастом 1,7 тыс лет

Фото: depositphotos/krugloff

Археологи нашли один из самых значимых объектов раннего христианства возрастом около 1,7 тысяч лет – монументальный церковный комплекс и епископский дворец. Находка была сделана в районе залива Остия, передает журнал Arkeonews.

Сохранить уникальные исторические постройки, включая подземный церковный комплекс, помогли многолетние сельскохозяйственные работы. Они и позволили провести археологические раскопки в этом месте. Открытие дало специалистам возможность воссоздать почти в первозданном виде раннюю христианскую структуру.

Уточняется, что церковь датируется примерно 330 годом нашей эры и является важным памятником архитектуры того времени. Ее возведение могло быть связано с ролью епископа Остии как кардинала-декана, который созывал конклав после смерти папы. Вместе с тем находка демонстрирует, как ранние христианские лидеры использовали архитектуру для демонстрации своей власти.

Одним из впечатляющих открытий стал монументальный зал во дворце епископа, известный как "аула". Он был украшен мраморными панелями и мозаичными полами, значительно превосходя по размерам и роскоши другие здания в Остии.

Несмотря на то что многие здания в районе залива также имеют декоративные элементы, ни одно из них не может сравниться с этим залом по масштабам. Профессор Сабина Файст подчеркнула, что это место является уникальным примером того, как ранние христиане выражали себя через монументальную архитектуру.

До этого ученые обнаружили 27 археологических объектов в афганской провинции Логар. Они могут относиться к бактрийско-гандхарскому и исламскому историческим периодам.

Объекты были найдены в уездах Бараки-Барак, Чарх, Харвар, Азра и в городе Пол-е-Алам. Они внесены в афганскую базу данных археологических объектов.