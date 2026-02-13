В "Авиасейлс" опровергли данные о подготовке к продаже компании

Фото: 123RF.com/deadburnett

Российский поисковик авиабилетов "Авиасейлс" опроверг слухи о возможной продаже компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

Соответствующую информацию ранее распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Инсайдеры утверждали, что владельцы компании якобы начали искать покупателей для своего бизнеса.

По их словам, процесс продажи находился в стадии подготовки и конкретные переговоры с потенциальными покупателями пока не начались.

В фирме подчеркнули, что менеджмент и акционеры не ведут подобных обсуждений и не готовятся к сделкам о продаже.

До этого стало известно, что Саудовская энергетическая компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях по приобретению международных активов "Лукойла".

По данным журналистов, документ, заключенный в конце января, охватывает все целевые активы. Midad Energy согласилась разместить свое предложение о покупке на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений, в том числе от Минфина США.