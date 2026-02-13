Захарова заявила, что в Мюнхене должен обсуждаться терроризм Киева

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Участники Мюнхенской конференции по безопасности должны обсуждать терроризм украинских властей, а не их дальнейшее спонсирование. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетную атаку ВСУ на Белгород.

"Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В результате ракетной атаки на Белгород погибли два человека, еще пять получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоквартирных домах. Кроме того, в городе серьезно повреждена энергетическая инфраструктура – произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.