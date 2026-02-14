Форма поиска по сайту

МИД РФ: у БРИКС нет планов трансформации в военный союз

В МИД РФ заявили, что БРИКС не планирует трансформироваться в военный союз

Фото: Москва 24/Роман Балаев

БРИКС на сегодняшний день не является военным союзом и не планирует никаких трансформаций в этом направлении. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, БРИКС никогда не задумывался как организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи.

"Что касается, к примеру, недавних военно-морских учений, которые проходили в ЮАР, то там страны БРИКС участвовали в национальном качестве. Это не "бриксовское" мероприятие", – приводит ТАСС слова Рябкова.

В вопросе обеспечения безопасности танкеров стран-членов БРИКС у объединения не просматриваются какие-либо возможности, помимо усовершенствования самой логистики и обеспечения большей защищенности судов от санкций.

"Материальных возможностей я не вижу вообще, и мы такую задачу перед собой не ставим. Эта безопасность должна обеспечиваться другими средствами", – заключил представитель МИД.

Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества России и Китая, а также их взаимодействие на международной арене.

Лидеры согласились, что сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.

