Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие стратегического партнерства России и Китая

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества России и Китая, а также их взаимодействие на международной арене.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения прочно развиваются, а партнерство между Москвой и Пекином носит образцовый характер.

"Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов <...> Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов", – заявил глава государства.

Лидеры согласились, что сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит твердо поддерживать совместные усилия по защите суверенитета и безопасности, а также по содействию социально-экономическому развитию и праву на самоопределение обеих стран.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая вступают в новый этап, и призвал к разработке плана двустороннего взаимодействия.

"Важно воспользоваться исторической возможностью постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя развития китайско-российских отношений по правильной траектории", – сообщил лидер КНР.

Отдельное внимание стороны уделили гуманитарному и культурному сотрудничеству, которое, по словам Си, вышло на новый уровень, а также росту деловых и гуманитарных связей после введения безвизового режима. Переговоры состоялись в духе укрепления стратегического партнерства и расширения совместных проектов во всех ключевых сферах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме участникам VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине заявил, что Китай готов укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство с Россией. Он добавил, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике имеет прочную основу и играет позитивную роль в содействии экономическому и социальному развитию обеих стран.

