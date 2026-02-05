В Госдуме предложили национализировать коммунальную инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил изъять коммунальные сети у концессионеров и других частных лиц, а затем передать их государству. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает телеканал "360".

По мнению Миронова, благодаря национализации коммунальной инфраструктуры удастся снизить тарифы на услуги.

"Хватит за счет граждан оплачивать офисы, корпоративы, покупку дорогих машин и обслуживание банковских кредитов, которые частники берут якобы для реконструкции и модернизации сетей. Коммунальных аварий на фоне всех этих ненужных трат меньше не становится", – сказал депутат.

Объекты коммунального хозяйства он назвал естественными монополиями и критической инфраструктурой. Миронов также напомнил о своем предложении провести общероссийский аудит сферы ЖКХ.

Ранее в ГД пояснили, что управляющие компании не могут увеличивать плату за содержание общего имущества, несмотря на рост налогов. Думский депутат Светлана Разворотнева уточнила, что повышение платы может произойти только на основании решения собрания собственников.