Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными России приземлился в аэропорту Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

5 февраля Россия получила 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ.

Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США. Договоренность об этом была достигнута в рамках переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

При этом большая часть вернувшихся российских военнопленных рассказала о нарушении Киевом норм Женевской конвенции. По словам бойцов, к ним применялось насилие до того момента, пока они не попадали в лагеря, которых на Украине насчитывается 5.

