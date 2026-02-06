Форма поиска по сайту

06 февраля, 21:09

Происшествия

Суд арестовал заведующего моргом в Петербурге по делу о торговле телами умерших

Фото: телеграм-канал "объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал заведующего моргом Александровской больницы Андрея Кавецкого по делу о нелегальной торговле телами умерших. Об этом сообщила городская объединенная пресс-служба судов.

Мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") и пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

Ранее под стражу был взят представитель частной фирмы Станислав Маслов. По данным следствия, он и другие лица склонили Кавецкого к продаже биоматериалов из больничного морга при помощи взяток. Их размер составил не менее 500 тысяч рублей каждая.

Криминальная схема была раскрыта 6 февраля. В МВД РФ уточняли, что руководство больницы долгое время содействовало незаконному вывозу частей тел умерших, получая за это деньги. Чаще всего останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Биоматериалы поставлялись коммерческим организациям и применялись в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. По данному факту возбуждены три уголовных дела.

судыпроисшествиярегионы

