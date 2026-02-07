Форма поиска по сайту

07 февраля, 17:06

Происшествия

Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве более 15 млн руб

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Неизвестные телефонные мошенники похитили у москвички свыше 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Звонок от якобы правоохранителей поступил 73-летней пенсионерке. Затем ей в один из мессенджеров направили письмо о якобы причастности к переводу денежных средств за границу. После этого мошенники запугали пенсионерку и убедили в необходимости задекларировать сбережения.

По указанию аферистов женщина сняла деньги в банке в иностранной валюте и рублях, а затем в течение нескольких дней передавала их якобы сотрудникам соцслужб. Кроме того, мошенники заставили пенсионерку продать коллекцию монет, которую собирал ее покойный супруг.

Установление лиц, причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники стали массово использовать новую схему для сбора персональных данных россиян, создавая в популярных мессенджерах поддельные чаты жителей многоквартирных домов и подъездов.

Под предлогом перерасчета коммунальных платежей, оформления пропусков или получения льгот жильцов просят предоставить конфиденциальную информацию: паспортные данные, номера СНИЛС, сведения о собственности и другие персональные данные.

