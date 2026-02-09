Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:57

Политика

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Варламова на приговор по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Владимир Барабанов (Илья Варламов признан в РФ иноагентом , признан террористом и экстремистом)

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Ильи Варламова (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) на приговор по делу о распространении ложной информации о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом РИА Новости передала пресс-служба инстанции.

В результате решение Мещанского районного суда осталось без изменений.

Варламов был включен в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста РФ, он распространял ложные сведения о принимаемых властями решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Блогер требовал снять с него статус иноагента, но в сентябре 2024 года московская прокуратура призвала возбудить в отношении него уголовное дело. Ведомство указало, что Варламова уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Несмотря на это, блогер продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания статуса иноагента. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело. Спустя время было утверждено заочное обвинение. Варламову вменилине только уклонение от исполнения обязанностей иноагента, но и распространение фейков о ВС РФ.

В результате блогер был приговорен к 8 годам колонии общего режима. Также суд назначил штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.

судыполитика

