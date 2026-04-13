Врач Литвиненко посоветовал носить наколенники для защиты суставов при работе в огороде

С началом сезона дачных работ увеличивается риск обострения хронических заболеваний и бытовых травм, предупредили эксперты. Какие меры предосторожности помогут сохранить здоровье и как правильно оказать себе или близким первую помощь, разбиралась Москва 24.

Хронические заболевания

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями, поскольку работы в саду и огороде в основном популярны среди людей пожилого возраста. Об этом рассказала врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24.

"Поэтому все хронические болезни обязательно нужно компенсировать, принимать правильную терапию", – отметила специалист.

Не менее опасны укусы клещей. Если дача находится в лесной зоне, нужно особенно внимательно защищать себя: не выходить на улицу с открытыми участками тела – одеваться так, чтобы клещ не мог добраться до кожи, добавила Людмила Лапа.



Людмила Лапа врач-терапевт вышей квалификации Также уже летит пыльца, пылит береза. Если лес березовый или дерево растет на участке, это может вызвать аллергию. Возможны бронхоспазмы и другие серьезные проблемы, связанные с аллергией. Здесь тоже нужно принять меры защиты.

Эксперт предупредила и об опасности работы на грядках в согнутом положении головой вниз – это влияет на гипертонию.

"Люди пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями (после инсульта, инфаркта, с гипертонией), особенно если они не компенсированы медикаментозно, будут испытывать головокружение и обострение гипертонии. Нужно обязательно регламентировать работу: не наклоняться часто, использовать приспособления, чтобы избегать больших наклонов", – пояснила терапевт.

Кроме того, не стоит забывать о рисках солнечных и тепловых ударов.

"В Москве сейчас нет погоды, которая могла бы их вызвать. Но на юге уже следует ходить с покрытой головой, носить светлую одежду (чем светлее, тем лучше – она отталкивает солнечные лучи). И главное, следить за временем: полчаса работаем – полчаса отдыхаем", – заключила Людмила Лапа.

Техника безопасности

Врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко также отметил в беседе с Москвой 24, что большинство травм на даче так или иначе связаны с нарушением техники безопасности.

"Чаще всего это бытовые порезы и ушибы. Реже – глубокие повреждения мышц и сухожилий из-за неаккуратного обращения с инструментами: болгаркой, лобзиком, пилой, бензопилой. Еще реже случаются переломы: при падении с лестницы ломают руки, ноги, при приземлении на ягодицы – копчик, таз, а иногда и позвоночник", – пояснил эксперт.

Также в сезон подрезки кустов, деревьев, цветов (включая розы) часты занозы и попадание веток в глаза. Врач напомнил, что иногда это даже приводит к потере органа.

"Чтобы максимально обезопасить себя во время работ, независимо от уверенности в своих силах и профессионализме, обязательно нужно надевать защитные перчатки и защищать глаза – очками или целыми масками. Пример из личного опыта: крошечный кусочек железа размером не более пяти миллиметров отлетел и разбил стекло в окне – сила была как у пули. Такие случаи сплошь и рядом", – отметил эксперт.

При шумных работах необходимо использовать шумоизоляционные наушники, а при монтаже или строительстве – надевать мягкую шапку, а лучше каску.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог При подъеме тяжестей рекомендуется надевать корсет для защиты спины, особенно людям старшего возраста. А при работе на коленях (например, когда при подрезке цветов стоят на твердой поверхности) нужно использовать защитные наколенники, чтобы предотвратить разрушение суставов и такие заболевания, как артроз и артрит.

При этом в случае получения травмы необходимо прекратить работу, а при кровотечении постараться его остановить: зажать рану или наложить жгут выше раны. При переломе нужно зафиксировать конечность подручными средствами, подчеркнул травматолог.

"Лучше в любом случае обращаться к врачу. Человек может недооценить свое состояние, а осложнения бывают очень печальными, вплоть до летального исхода. Даже мелкая ссадина – это входные ворота для инфекции. Известны случаи, когда человек не обработал мелкий порез, начиналось с инфильтрата, затем флегмона, затем сепсис – и через несколько дней человека не стало", – пояснил он.

Также нельзя забывать и о столбняке: его возбудители есть не только в земле, но и на бытовых предметах, заключил Литвиненко.