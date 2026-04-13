13 апреля, 15:51

Врач Литвиненко посоветовал носить наколенники для защиты суставов при работе в огороде

Угрозы на огороде: как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон

С началом сезона дачных работ увеличивается риск обострения хронических заболеваний и бытовых травм, предупредили эксперты. Какие меры предосторожности помогут сохранить здоровье и как правильно оказать себе или близким первую помощь, разбиралась Москва 24.

Хронические заболевания

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями, поскольку работы в саду и огороде в основном популярны среди людей пожилого возраста. Об этом рассказала врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24.

"Поэтому все хронические болезни обязательно нужно компенсировать, принимать правильную терапию", – отметила специалист.

Не менее опасны укусы клещей. Если дача находится в лесной зоне, нужно особенно внимательно защищать себя: не выходить на улицу с открытыми участками тела – одеваться так, чтобы клещ не мог добраться до кожи, добавила Людмила Лапа.

Также уже летит пыльца, пылит береза. Если лес березовый или дерево растет на участке, это может вызвать аллергию. Возможны бронхоспазмы и другие серьезные проблемы, связанные с аллергией. Здесь тоже нужно принять меры защиты.
Людмила Лапа
врач-терапевт вышей квалификации

Эксперт предупредила и об опасности работы на грядках в согнутом положении головой вниз – это влияет на гипертонию.

"Люди пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями (после инсульта, инфаркта, с гипертонией), особенно если они не компенсированы медикаментозно, будут испытывать головокружение и обострение гипертонии. Нужно обязательно регламентировать работу: не наклоняться часто, использовать приспособления, чтобы избегать больших наклонов", – пояснила терапевт.

Кроме того, не стоит забывать о рисках солнечных и тепловых ударов.

"В Москве сейчас нет погоды, которая могла бы их вызвать. Но на юге уже следует ходить с покрытой головой, носить светлую одежду (чем светлее, тем лучше – она отталкивает солнечные лучи). И главное, следить за временем: полчаса работаем – полчаса отдыхаем", – заключила Людмила Лапа.

Техника безопасности

Врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко также отметил в беседе с Москвой 24, что большинство травм на даче так или иначе связаны с нарушением техники безопасности.

"Чаще всего это бытовые порезы и ушибы. Реже – глубокие повреждения мышц и сухожилий из-за неаккуратного обращения с инструментами: болгаркой, лобзиком, пилой, бензопилой. Еще реже случаются переломы: при падении с лестницы ломают руки, ноги, при приземлении на ягодицы – копчик, таз, а иногда и позвоночник", – пояснил эксперт.

Также в сезон подрезки кустов, деревьев, цветов (включая розы) часты занозы и попадание веток в глаза. Врач напомнил, что иногда это даже приводит к потере органа.

"Чтобы максимально обезопасить себя во время работ, независимо от уверенности в своих силах и профессионализме, обязательно нужно надевать защитные перчатки и защищать глаза – очками или целыми масками. Пример из личного опыта: крошечный кусочек железа размером не более пяти миллиметров отлетел и разбил стекло в окне – сила была как у пули. Такие случаи сплошь и рядом", – отметил эксперт.

При шумных работах необходимо использовать шумоизоляционные наушники, а при монтаже или строительстве – надевать мягкую шапку, а лучше каску.

При подъеме тяжестей рекомендуется надевать корсет для защиты спины, особенно людям старшего возраста. А при работе на коленях (например, когда при подрезке цветов стоят на твердой поверхности) нужно использовать защитные наколенники, чтобы предотвратить разрушение суставов и такие заболевания, как артроз и артрит.
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

При этом в случае получения травмы необходимо прекратить работу, а при кровотечении постараться его остановить: зажать рану или наложить жгут выше раны. При переломе нужно зафиксировать конечность подручными средствами, подчеркнул травматолог.

"Лучше в любом случае обращаться к врачу. Человек может недооценить свое состояние, а осложнения бывают очень печальными, вплоть до летального исхода. Даже мелкая ссадина – это входные ворота для инфекции. Известны случаи, когда человек не обработал мелкий порез, начиналось с инфильтрата, затем флегмона, затем сепсис – и через несколько дней человека не стало", – пояснил он.

Также нельзя забывать и о столбняке: его возбудители есть не только в земле, но и на бытовых предметах, заключил Литвиненко.

